Mercato - PSG : Ça se confirme très sérieusement pour l'avenir de Florenzi !

Prêté avec option d'achat au PSG par l'AS Roma, Alessandro Florenzi devrait retourner en Italie à l'issue de son prêt. Le joueur ne ferait pas l'unanimité au sein du club et les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas le conserver.

Arrivé au PSG lors du mercato d'été, Alessandro Florenzi a connu des débuts flamboyants en inscrivant notamment l'un des buts de la saison pour son premier match face à Angers. Malheureusement pour lui et son équipe, la suite s'est révélée plus compliquée. Pointé du doigt par les supporters et les différents observateurs, notamment lors de l'élimination en Ligue des champions contre Manchester City en demi-finale, l'italien de 30 ans pourrait faire son retour à l'AS Roma en fin de saison...

Florenzi de retour à l'AS Roma ?