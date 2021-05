Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme coup de froid pour l’avenir de Zidane !

Publié le 10 mai 2021 à 22h30 par A.C.

Annoncé proche d’un départ du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait notamment rebondir à la Juventus.

Il y a un an, les dirigeants de la Juventus ont décidé d’écarter Maurizio Sarri, pour placer Andrea Pirlo au poste d’entraineur. Joueur au passé illustre, l’Italien était toutefois un novice lâche dans le monde des grands... et n’a pas vraiment convaincu. Ainsi, la Juventus pourrait une nouvelle fois changer d’entraineur. Sky Sport Italia a en effet annoncé que si Pirlo devrait rester jusqu’à la fin de la saison, il partira dès la fin de celle-ci avec deux pistes qui semblent claires : Zinedine Zidane et Massimiliano Allegri.

La Juventus pourrait choisir Inzaghi