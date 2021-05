Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme dilemme de Zidane pour son avenir !

Publié le 10 mai 2021 à 21h00 par A.D.

Alors qu'il pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison, Zinedine Zidane devrait être confronté à un énorme dilemme en cas de départ de la Maison-Blanche. En effet, le coach français devrait être partagé entre une année sabbatique en attendant les Bleus à partir de l'été 2022 ou un départ à la Juventus pour la saison prochaine.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane vit des moments difficiles au Real Madrid. Alors que le club merengue a traversé plusieurs périodes de crise, le coach français aurait pu être remercié par Florentino Pérez par trois fois. Toutefois, Zinedine Zidane a toujours trouvé le moyen de relancer le navire merengue, et par la même occasion de sauver sa peau. Malgré tout, le Ballon d'Or 98 pourrait toujours claquer la porte à l'issue de la saison. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions d' AS , Zinedine Zidane penserait à quitter le Real Madrid cet été pour faciliter la révolution du club. Et en cas de départ, l'entraineur de 48 ans devrait avoir deux options concrètes pour son avenir.

La Juve cet été ou les Bleus à partir de 2022 ?