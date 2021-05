Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle star doit être la priorité de Leonardo pour succéder à Kylian Mbappé ?

Publié le 10 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera le 30 juin 2022, un départ de Kylian Mbappé au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts n’est pas à écarter s’il ne prolonge pas d'ici-là. Mais auquel cas, quel serait le meilleur choix pour Leonardo afin de remplacer l’international français ? C’est notre sondage du jour !

Si le Paris Saint-Germain s’est assuré les services de Neymar sur le long terme ce samedi en officialisant la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2025, le dossier Kylian Mbappé est bien moins avancé. En effet, l’international français âgé de 22 ans affirme être toujours en pleine réflexion au sujet de son avenir, et ce dans un contexte où son contrat actuel prend fin le 30 juin 2022. Mais tandis que l’ancienne pépite de l’AS Monaco temporise, le temps presse pour Paris. Et pour cause, si jamais Kylian Mbappé ne prolonge pas d’ici cet été, le PSG n’aura alors d’autre choix que de le vendre pour ne pas s’exposer au risque de le voir s’en aller librement et gratuitement un an plus tard. En conséquence, bien que la priorité soit toujours de convaincre le Champion du monde 2018 de parapher un nouveau bail, Leonardo doit envisager tous les scénarios, incluant donc celui d’un départ du Français et, par extension, du recrutement de son remplaçant.

Mohamed Salah, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… Le PSG ne manquerait pas d’idées !