Mercato - Barcelone : Cette énorme indication sur l'avenir de Koeman

Publié le 10 mai 2021 à 20h00 par A.D.

Alors que sa première saison au FC Barcelone est loin d'être parfaite, Ronald Koeman serait décrié en interne et pourrait prendre le large dès cet été. Malgré tout, il semblerait que son départ soit encore loin d'être acté, car il jouerait un grand rôle pour la préparation de la saison prochaine, et notamment pour la signature de Memphis Depay.

A la fin de la dernière saison, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ronald Koeman pour se relancer. Toutefois, le coach néerlandais ne semble pas avoir trouvé les ingrédients pour mener à bien la tâche qu'il doit remplir. Alors que le Barça enchaine les hauts et les bas cette saison, Ronald Koeman serait pointé du doigt et pourrait être poussé vers la sortie dès la fin de la saison. Comme l'a indiqué ESPN ce lundi, certains membres du conseil d'administration du Barça se poserait de plus en plus de questions sur l'avenir de Ronald Koeman et estimerait qu'il est mieux pour le club de nommer un nouvel entraineur cet été. Toutefois, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait encore des motifs d'espoir quant à son avenir au FC Barcelone.

Koeman préparerait la saison prochaine du Barça