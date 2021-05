Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Ronald Koeman sur son avenir !

Publié le 10 mai 2021 à 15h30 par T.M.

Avec son match nul face à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone pourrait bien avoir fait une croix sur ses chances de remporter la Liga cette saison. Un échec qui pourrait être préjudiciable pour Ronald Koeman, qui n’a, une fois n’est pas coutume, pas échappé aux questions sur son avenir.

Durant cette seconde partie de saison, le FC Barcelone a opéré une incroyable remontée en Liga, revenant sur l’Atlético de Madrid au point même de croire à un possible titre de champion d’Espagne. Toutefois, lors des dernières journées, les hommes de Ronald Koeman ont enchainé les contreperformances ce qui a compliqué leurs chances d’être sacrés. Néanmoins, il y avait encore une chance ce samedi avec un choc face à l’Atlético de Madrid, mais celui-ci s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0). Désormais, à 3 journées de la fin, le FC Barcelone occupe la 3ème place, à 2 points des Colchoneros. Si tout est encore possible, cela sera tout de même compliqué. Et en cas d’échec, cela pourrait coûter à Ronald Koeman sa place. En effet, selon les différents échos en provenance de Catalogne, bien que Joan Laporta ait soutenu publiquement le Néerlandais, il pourrait toutefois s’en séparer cet été si le titre national n’était pas remporté. De quoi permettre alors au président blaugrana, récemment élu, d’entamer réellement un nouveau chapitre avec un nouvel entraîneur qu’il a nommé. Et pour remplacer Koeman, plusieurs noms ont été évoqués, à l’instar notamment de Xavi ou Pep Guardiola.

« Je me vois comme entraîneur du Barça la saison prochaine »