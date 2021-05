Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà le premier chantier entamé par Sampaoli et Longoria !

Publié le 10 mai 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Entre les fins de prêts et les joueurs annoncés sur le départ, l’OM s’apprête à vivre un mercato estival 2021 relativement mouvementé. Et le premier chantier important entamé par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli concerne le milieu de terrain…

En attendant de savoir si l’OM sera ou non européen la saison prochaine, ce qui aura forcément un impact sur la budget mis à disposition pour le recrutement, Jorge Sampaoli a déjà une idée bien précise des joueurs qui devraient quitter le club phocéen cet été. Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, respectivement prêtés avec option d’achat par le Bayern Munich et le Celtic Glasgow, ne seront pas conservés puisqu’ils n’ont pas donné satisfaction ces derniers mois. Par ailleurs, l’entraîneur argentin de l’OM devra certainement tirer un trait sur Boubacar Kamara, qui a récemment indiqué en conférence de presse qu’il pourrait changer d’air à un an de la fin de son contrat : « J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », a indiqué le milieu défensif de l’OM. Et ça devrait donc bouger dans l’entrejeu cet été…

Guendouzi, Bissouma… L’OM s’active dans l’entrejeu

Comme l’a annoncé L’Equipe dimanche, Jorge Sampaoli et son président Pablo Longoria auraient coché le nom du milieu de terrain d’Arsenal Mattéo Guendouzi, actuellement prêté au Hertha Berlin, pour venir assurer la succession de Boubacar Kamara à l’OM cet été, la piste menant à Arturo Vidal (Inter Milan) étant clairement hors de portée sur le plan financier. Par ailleurs, selon The Times , l’OM aurait des vues sur Yves Bissouma (24 ans, Brighton), un autre profil susceptible de muscler l’entrejeu de Sampaoli la saison prochaine. Mais la grande priorité de l’entraîneur argentin semble surtout se nommer Thiago Almada (20 ans, Vélez Sarsfield), jeune pépite argentine qui évolue au poste de milieu offensif, et qui semble se rapprocher de jour en jour d’un transfert à l’OM cet été.

Longoria promet un recrutement complet