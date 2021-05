Foot - Mercato - Barça

Mercato - Barcelone : Un terrible signal envoyé à Koeman pour son avenir ?

Publié le 9 mai 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors qu'il est annoncé que l'avenir de Ronald Koeman s'écrit en pointillés du côté du FC Barcelone, un événement en particulier rajouterait encore plus d'incertitude à la continuité du technicien néerlandais.

Que va devenir le FC Barcelone dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Tandis que Lionel Messi n'a pas encore prolongé avec le club catalan, plusieurs rumeurs circulent concernant le futur du club catalan. Mais alors que l'on semblait arriver en fin de cycle du côté du Barça avant l'arrivée de Ronald Koeman, le club s'est bien repris et une nouvelle dynamique a été insufflée, notamment à la suite du départ de Josep Maria Bartomeu et à l'arrivée de Joan Laporta comme nouveau président Blaugrana . Néanmoins, le FC Barcelone réalise une saison pour le moins inconstante, et cela n'a de cesse de relancer les débats au sujet de l'avenir de Ronald Koeman, sous contrat jusqu'en juin 2022. Et visiblement, le board barcelonais ne travaillerait pas sur l'avenir du club en comptant forcément sur la présence de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas.

Une réunion sur l'avenir du Barça... sans Ronald Koeman !