Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola, Xavi… Ça se précise pour la succession de Koeman !

Publié le 8 mai 2021 à 17h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait bien prendre une décision XXL avec Ronald Koeman en choisissant de se séparer du technicien néerlandais à la fin de la saison. Pour le remplacer, des profils tels que Pep Guardiola et Xavi Hernandez seraient scrutés par les dirigeants blaugrana. Mais les deux anciennes gloires du Barça pourraient être hors de portée…

Nommé en catastrophe l’été dernier afin d’éteindre le feu provoqué par l’humiliation subie face au Bayern Munich à Lisbonne (8-2) dans le cadre du quart de finale de la Ligue des champions pour le Final 8, Ronald Koeman a signé un contrat pour entraîner le FC Barcelone jusqu’en juin 2022. Cependant, son aventure blaugrana pourrait s’arrêter brusquement en fin de saison. En effet, malgré un sacre en Coupe du roi décroché en avril dernier, Koeman serait susceptible de voir Joan Laporta rompre son contrat. Le nouveau président du FC Barcelone n’a jamais publiquement conforté le technicien néerlandais dans sa position depuis son élection et d’après La Cuatro , Koeman serait remercié s’il ne remportait pas la Liga cette saison. D’autant plus que Joan Laporta pourrait se laisser tenter par un retour de Pep Guardiola.

Pep Guardiola, un avenir blaugrana ?

Certes, Pep Guardiola s’était déjà montré clair au sujet d’un retour au FC Barcelone en assurant qu’il ne reprendrait pas son rôle d’entraîneur du Barça en début de saison, moment où il n’avait pas encore prolongé son contrat à Manchester City jusqu’en juin 2023. Néanmoins, le journaliste Oriol Domènech a dévoilé sur le plateau de Tv3 cette semaine qu’en plus de Sergio Agüero, Pep Guardiola pourrait lui aussi prendre la direction du FC Barcelone au cours des prochaines semaines. « Peut-être que dans les semaines à venir, nous parlerons d'un autre membre de Manchester City. Il ne s’agit pas d’un joueur et son prénom commence par P » . Invité à s’exprimer sur cette rumeur à Super Deportivo Radio j eudi soir, Valentí Guardiola n’a clairement pas fermé la porte à cette option pour son fils. « Je ne veux pas que Pep entraîne l'équipe nationale espagnole. Maintenant, s'il revient à Barcelone comme entraîneur ou comme personne qui donne des conseils, je ne l'exclus pas, mais pas à l'équipe nationale espagnole ». Une bonne nouvelle donc pour Joan Laporta et le FC Barcelone dans le dossier Pep Guardiola. Et qu’en est-il de celui de Xavi Hernandez, l’ancien numéro 6 du Barça étant régulièrement annoncé sur le retour au FC Barcelone ?

Xavi se dit « proche » de prolonger à Al-Sadd