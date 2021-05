Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un incroyable feuilleton avec… Pep Guardiola ?

6 mai 2021

Intéressé par Sergio Agüero, le FC Barcelone aurait un autre membre de Manchester City dans le viseur : Pep Guardiola.

Actuellement, Ronald Koeman est l’entraîneur du FC Barcelone. Et alors qu’il semblait acté que Joan Laporta continuerait à lui faire confiance la saison prochaine, dernièrement, le flou a de nouveau gagné l’avenir du Néerlandais. En effet, selon les médias espagnols, si le Barça venait à ne pas remporter le titre de champion d’Espagne, Koeman pourrait être remercié. Un nouvel entraîneur pourrait donc être attendu à Barcelone et Laporta aurait un grand rêve pour venir occuper le banc de touche.

Retour vers le futur ?