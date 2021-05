Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta blinde une pépite de Koeman !

Publié le 9 mai 2021 à 1h00 par A.D.

Alors qu'il a convaincu la direction du FC Barcelone cette saison, Nico Gonzalez serait sur le point de signer son premier contrat professionnel avec le club blaugrana. Promise à un brillant avenir, la pépite de 19 ans devrait étendre son bail de trois ans, recevoir une très belle augmentation et voir sa clause libératoire passer de 6 à 500M€.

Très en vu avec le Barça B cette saison, Nico Gonzalez ne devrait pas rester longtemps en réserve. Alors qu'il a tapé dans l'oeil de Ronald Koeman et de la direction du FC Barcelone, le jeune pousse de 19 ans devrait très bientôt intégrer le groupe de l'équipe première catalane. D'ailleurs, Joan Laporta aurait même décidé de lui offrir son premier contrat professionnel et de le blinder pour refroidir les ardeurs des autres clubs.

Une clause libératoire à 500M€ pour Nico Gonzalez ?