Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier prioritaire de Laporta dicté par Lionel Messi ?

Publié le 10 mai 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Pour la prochaine fenêtre de transferts, le FC Barcelone aurait déjà fixé sa grande priorité. Selon la presse espagnole, Joan Laporta voudrait à tout prix recruter un nouveau buteur. Dans cette optique, le président du Barça aurait déjà identifié les profils d'Erling Haaland, de Memphis Depay et de Sergio Agüero. Et le choix entre ces trois attaquants devrait se faire en fonction de l'avenir de Lionel Messi.

En pleine révolution depuis la fin de la dernière saison, le Barça a laissé partir bon nombre de joueurs l'été dernier. En effet, le club catalan a bouclé une pluie de départs, et notamment ceux de Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Arturo Vidal (Inter), Arthur Melo (Juventus), de Rafinha (PSG) et de Nelson Semedo (Wolverhampton). En ce qui concerne le buteur uruguayen, le FC Barcelone n'est pas parvenu à le remplacer pour le moment. Et c'est pas faute d'avoir essayé. En effet, la direction blaugrana aurait tenté de recruter Lautaro Martinez et Memphis Depay lors des dernières fenêtres de transferts. Toutefois, le Barça n'aurait pas réussi à s'entendre avec les directions de l'Inter et de l'OL, et ce, à cause de la crise liée au coronavirus. Lors du prochain mercato estival, les hautes sphères catalanes compteraient bien se rattraper et enfin recruter le digne successeur de Luis Suarez. Dans cette optique, le FC Barcelone, et en particulier son nouveau président Joan Laporta, s'activerait en coulisses.

Laporta veut recruter un attaquant en priorité

Alors que Neymar a renouvelé son contrat avec le PSG, le Barça a perdu tout espoir de le rapatrier cet été en Catalogne. Toutefois, Joan Laporta n'aurait pas perdu ses ambitions pour la prochaine fenêtre de transferts pour autant. Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce lundi, le président du FC Barcelone aurait pour grande priorité de renforcer son attaque cet été. Dans cette optique, le club blaugrana serait toujours sur les traces d'Erling Haaland, de Sergio Agüero et de Memphis Depay. A en croire le média transalpin, le Barça devrait trancher entre ces trois buteurs en fonction de l'issue du feuilleton Lionel Messi et d'autres variables. En effet, La Pulga est en fin de contrat le 30 juin et pourrait prendre le large à la fin de la saison, avec le PSG qui serait le principal candidat pour le récupérer. Et avec ou sans Lionel Messi, la donne ne serait pas du tout la même pour le Barça.

Haaland, Agüero ou Depay choisis en fonction de Messi ?