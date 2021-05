Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo à court d’options pour son avenir ?

Publié le 10 mai 2021 à 18h10 par T.M.

Alors que Cristiano Ronaldo semblerait vouloir quitter la Juventus cet été, il n’y aurait pas énormément d’options pour le Portugais.

Où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, cette question fait énormément parler en Italie. Et alors que la Vieille Dame pourrait ne pas participer à la plus prestigieuse des compétitions la saison prochaine, le départ de CR7 pourrait rapidement devenir une réalité. Mais la question est désormais de savoir où rebondira le quintuple Ballon d’Or. Et si différentes options ont été annoncées pour Cristiano Ronaldo, pas sûr que ces portes de sortie s’ouvrent devant l’actuel joueur de la Juventus.

Real Madrid, Manchester United, PSG… C’est non ?