Mercato - PSG : Deux grosses menaces se profilent pour le nouveau dossier chaud de Leonardo

Publié le 10 mai 2021 à 15h15 par A.C.

Hector Bellerin semble être avec Serge Aurier la grande priorité de Leonardo pour renforcer le poste de latéral droit au Paris Saint-Germain.

Alessandro Florenzi, arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Roma, ne semble pas avoir convaincu Leonardo. Ainsi, l’Italien devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son prêt et la recherche d’un latéral droit sera donc l’un des gros dossiers de l’été. Deux pistes semblent se détacher. Plusieurs médias en France, dont Téléfoot et Le Parisien , ont évoqué un intérêt prononce du PSG pour Serge Aurier. L’autre piste concernerait Hector Bellerin, sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2023.

Le PSG doit se méfier du Bayern et des grands d’Espagne