Mercato - PSG : Le départ se précise pour ce joueur de Pochettino !

Publié le 10 mai 2021 à 9h45 par T.M.

Arrivé l’été dernier au PSG, Alessandro Florenzi connait une fin de saison très compliquée. Et cela pourrait bien lui être fatal…

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo était parti chercher Alessandro Florenzi à l’AS Rome. Débarqué au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’Italien avait immédiatement séduit, au point même d’acter le fait que le club de la capitale allait payer les 9M€ pour le conserver. Mais au fil des mois, la tendance a bien évolué. Déçu par Florenzi, notamment d’un point de vue défensif, le PSG se serait mis en quête d’un nouvel arrière droit, pensant à Serge Aurier ou encore Emerson. De quoi visiblement sceller l’avenir du Transalpin avec le club de la capitale.

Un retour à l’AS Rome pour Florenzi