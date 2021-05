Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier problème à gérer avec la piste Serge Aurier !

Publié le 10 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG en vue du prochain mercato estival, Serge Aurier ne ferait pas pour autant l’unanimité au sein du club de la capitale, ce qui pourrait poser problème pour son transfert.

Alors que le PSG aurait finalement décidé de mettre de côté l’option Alessandro Florenzi en ne levant pas son option d’achat de 9M€ auprès de l’AS Rome cet été, Leonardo aurait un autre plan depuis plusieurs semaines : faire revenir Serge Aurier au Parc des Princes. Le latéral droit ivoirien de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Tottenham, semble aujourd’hui l’option la plus viable pour le PSG afin de remplacer Florenzi. Et pourtant…

Aurier ne fait pas l’unanimité au PSG