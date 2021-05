Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot en vue pour un indésirable du projet McCourt ?

Publié le 10 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’apprête à quitter l’OM libre cet été, Valère Germain aurait déjà plusieurs offres sur la table, dont une venant d’un club exotique qui lui propose un salaire conséquent.

Le 24 avril dernier, au micro de Canal + , Valère Germain confirmait son départ libre de l’OM cet été, lui qui arrive en fin de contrat : « J’ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera », confiait alors l’ancien attaquant de l’AS Monaco, qui n’entre absolument pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, Germain figure sur les tablettes du Celta Vigo en Espagne. Mais le futur ex-attaquant de l’OM pourrait privilégier une autre option plus lucrative…

Une destination exotique pour Germain ?

La Provence a confirmé dimanche dans ses colonnes l’intérêt d’un club espagnol qui devrait donc être le Celta, mais pas seulement. Selon le quotidien sportif, il disposerait également d’une proposition bien plus lucrative sur le plan du salaire en provenance d’un pays exotique, et Valère Germain pourrait donc toucher le jackpot s’il privilégie cette seconde option après son départ de l’OM.