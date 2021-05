Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pose ses conditions pour Mauro Icardi !

Publié le 9 mai 2021 à 20h45 par La rédaction

Auteur d'une saison 2020-2021 particulièrement compliquée, Mauro Icardi pourrait quitter le PSG dès cet été. Et le club de la capitale ne serait pas forcément contre un départ, à certaines conditions.

À l’heure où Leonardo cherche du renfort pour Mauricio Pochettino en vue de la saison prochaine, quelques joueurs pourraient se retrouver sur le départ. C’est le cas de Mauro Icardi. Après un deuxième exercice plus compliqué que le précédent à Paris, l’Argentin pourrait faire ses valises dès cet été. Les dirigeants parisiens seraient déçus des prestations de l’ancien de l’Inter qui était vu comme le successeur d’Edinson Cavani. Quelques clubs, dont l’AS Roma et la Juventus, suivraient d'ailleurs la situation du joueur avec attention. Et le pensionnaire de la Ligue 1 ne verrait pas forcément d’un mauvais œil un transfert de Mauro Icardi.

55M€ négociables pour libérer Mauro Icardi