Mercato - PSG : Neymar prend les choses en main pour le recrutement !

Publié le 10 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir dernièrement prolongé son contrat avec le PSG, Neymar entend désormais avoir des garanties sur la qualité de l’effectif du club de la capitale pour la saison prochaine.

C’était attendu depuis plusieurs semaines, et la nouvelle a finalement été officialisée samedi : Neymar a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG. Un très joli coup bouclé par Leonardo, d’autant que la presse espagnole ne cessait de spéculer sur un possible retour de l’attaquant brésilien au FC Barcelone cet été. Et maintenant qu’il a fixé son avenir avec le PSG, Neymar se penche sur le mercato avec ses dirigeants…

Neymar réclame une équipe compétitive

Comme l’a révélé Le Parisien dimanche, Neymar aurait réclamé aux dirigeant du PSG le recrutement de plusieurs joueurs de haut niveau, et qui seraient capables de permettre au club francilien de viser la victoire finale en Ligue des Champions. Reste savoir si le numéro 10 brésilien sera entendu…