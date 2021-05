Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Bellerin !

Publié le 10 mai 2021 à 14h45 par A.C.

Hector Bellerin, sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023, serait une des pistes chaudes de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Après Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain devrait encore une fois changer de latéral droit. Alessandro Florenzi ne devrait vraisemblablement pas être gardé par Leonardo, en dépit d’une option d’achat de 9M€. Le directeur sportif du PSG semble avoir d’autres pistes en tête, comme celle menant à Serge Aurier, mais également une autre, concernant Hector Bellerin. Ce dernier a souvent été lié au PSG au cours des dernières années, mais Leonardo semble déterminé à l’arracher à Arsenal, cette fois.

La Juve et l’Inter ont contacté Bellerin, mais...