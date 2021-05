Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a fixé une énorme condition au Real Madrid !

Publié le 10 mai 2021 à 13h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos pourrait être l’un des gros coups du Paris Saint-Germain cet été.

La défense centrale du Paris Saint-Germain pourrait connaitre des gros changements au cours des prochains mois. Leonardo rêverait en effet de boucler une grosse opération avec Sergio Ramos, actuel capitaine du Real Madrid et de l’Espagne. En fin de contrat, le joueur de 35 ans ne serait plus du tout sur la même longueur d’ondes que ses dirigeants et pourrait donc claquer la porte. Le PSG se serait manifesté récemment, puisque Parisfans a évoqué un contrat de deux ans offert à Ramos, avec un salaire brut de 10M€.

Ramos réclame toujours une augmentation salariale, mais...