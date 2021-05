Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Zidane !

Publié le 10 mai 2021 à 10h30 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait décider de claquer la porte à la fin de la saison.

Entre Zinedine Zidane et les dirigeants du Real Madrid, ce n’est pas vraiment l’amour fou. Plusieurs sources ont évoqué ces derniers mois des frictions entre l’entraineur français et son club, où certains n’auraient pas hésité à lui savonner la planche, espérant un départ. Pour le remplacer, le président Florentino Pérez souhaiterait se tourner vers Massimiliano Allegri, qui avait déjà été approché en 2018. Pour Zidane, il ne devrait pas rester longtemps sans emploi, puisqu’encore tout récemment la presse italienne parlait de l’intérêt de la Juventus.

Allegri en pole pour la Juve, Zidane juste derrière ?