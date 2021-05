Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Zidane ?

Publié le 10 mai 2021 à 11h10 par T.M.

Les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Zinedine Zidane. Et du côté du Real Madrid, on aurait visiblement un pressentiment à ce sujet.

Ce dimanche, le Real Madrid a raté une grosse occasion de terminer champion d’Espagne. Ainsi, la Casa Blanca pourrait faire une saison blanche, ce qui pourrait alors sonner la fin de l’aventure de Zinedine Zidane avec les Merengue. En effet, les rumeurs ne cessent de se multiplier concernant le Français, pourtant sous contrat jusqu’en 2022, et dernièrement, Josep Pedrerol, journaliste espagnol, assurait même que Zidane pourrait décider de s’en aller de lui-même si le Real Madrid ne remportait aucun trophée. Un incroyable scénario vers lequel on pourrait bien se diriger…

Zidane prêt à s’en aller ?