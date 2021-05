Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout serait déjà plié pour Zidane !

Publié le 10 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid ne verrait plus en lui l’homme capable de mener à bien la révolution de l’effectif attendue, Zinedine Zidane aurait lui aussi des velléités de départ.

Dimanche soir, le Real Madrid a été sauvé sur le fil par Eden Hazard dans les arrêts de jeu, le Belge étant rentré en toute fin de match. Sur sa pelouse, le club merengue a arraché le point du match nul face à Séville et demeure à égalité de points avec le FC Barcelone avec deux longueurs de retard sur le leader de Liga, à savoir l’Atletico de Madrid. Alors que le Real Madrid pourrait faire une saison blanche, ayant manqué le coche en Coupe du roi et en Ligue des champions, Zinedine Zidane pourrait prendre la décision de s’en aller alors que ses idées ne feraient plus l’unanimité en interne.

Un départ dans les tuyaux ?