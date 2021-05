Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup à la Kylian Mbappé !

Publié le 10 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga a également été approché par le PSG qui, comme il l’avait fait par le passé avec Kylian Mbappé, cherchera à conserver le jeune talent français en Ligue 1.

Lors du mercato estival 2017, alors qu’il avait explosé avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé était courtisé à travers toute l’Europe et notamment du côté du Real Madrid qui en faisait une priorité. Finalement, le PSG a réussi à rafler la mise en recrutant le jeune attaquant français et en permettant à la Ligue 1 de conserver l’un de ses talents les plus prometteurs. Et il semblerait que Leonardo veuille répéter l’histoire de Mbappé avec une autre pépite du football français…

Le PSG s’active pour Camavinga

Comme l’a révélé Téléfoot dimanche, le PSG aurait récemment pris contact avec l’entourage d’Eduardo Camavinga afin de convaincre le jeune milieu de terrain du Stade Rennais de débarquer dans la capitale cet été. Pisté par le Real Madrid, la Juventus ou encore le Bayern Munich, Camavinga pourrait donc finalement être conservé en Ligue 1 si le PSG parvient à rafler la mise.