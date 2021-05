Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Le gros coup de gueule de Zinedine Zidane !

Publié le 10 mai 2021 à 10h00 par T.M.

Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Séville se sont séparés sur un score nul (2-2). Et après le coup de sifflet final, Zinedine Zidane était particulièrement remonté contre l’arbitre de la rencontre.

Suite au match nul entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone (0-0), le Real Madrid avait une occasion en or pour reprendre la tête de la Liga. Toutefois, pour cela, les hommes de Zinedine Zidane devaient s’imposer contre le FC Séville, ce qui n’a finalement pas été le cas. Les Merengue ont été accrochés par les Andalous (2-2), dans une rencontre marquée par de nombreuses polémiques concernant l’utilisation de la VAR. Et du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas caché son agacement à ce sujet.

« On peut se sentir lésé »