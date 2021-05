Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Zinedine Zidane calme le jeu avec Eden Hazard !

Publié le 8 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

Interrogé sur la polémique entourant Eden Hazard suite à l'élimination en Ligue des Champions à Chelsea, Zinédine Zidane a tenu à calmer le jeu vis à vis de la star Belge en conférence de presse.

C'est l'image de la semaine côté Real Madrid, Eden Hazard absolument hilare avec Kurt Zouma et Edouard Mendy après la défaite et l'élimination de son équipe en demi-finale de Ligue des Champions. Une attitude qui n'a pas plu aux fans ni à l'institution. Mais alors qu'Eden Hazard a présenté ses excuses officielles sur son compte Instagram , la situation reste tendue et le Real Madrid essaye d'apaiser les choses par l'intermédiaire de Zinédine Zidane.

Zidane excuse Hazard après son attitude