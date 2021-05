Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L’énorme message de Gareth Bale sur sa situation !

Publié le 3 mai 2021 à 9h10 par La rédaction

Prêté cette saison à Tottenham au Real Madrid, Gareth Bale reprend du plaisir et le cours de sa carrière. Après son triplé contre Sheffield United, il a envoyé une pique au club espagnol.

La relation entre Gareth Bale et le Real Madrid n’a rien d’un long fleuve tranquille. Acheté en 2013 à Tottenham, le Gallois est à l’époque l’un des joueurs les plus prometteurs du continent. Performant lors de ses débuts, il forme avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo la fameuse BBC, l’une des attaques les plus redoutées d’Europe. Mais, ensuite, les blessures vont avoir raison de son rendement. Ces derniers mois, Bale a ainsi vécu un enfer au Real Madrid, notamment en raison de sa relation avec Zinedine Zidane, ce qui l'a poussé à s'exiler pour retrouver le sourire.

Gareth Bale a besoin d’enchaîner