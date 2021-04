Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Deschamps est encore interpellé pour Karim Benzema !

Publié le 30 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que l’absence de Karim Benzema en équipe de France continue de faire parler, Christope Dugarry espère que Didier Deschamps reviendra sur sa décision.

Depuis 2015, Karim Benzema n’a plus porté le maillot de l’équipe de France et ce en dépit du fait qu’il réalise des performances incroyables avec le Real Madrid. En effet, en raison de son conflit avec Didier Deschamps, KB9 est laissé sur la touche et le temps commence à se faire long. Face au niveau actuel de Benzema, son retour chez les Bleus ne cesse d’être réclamé, mais le sélectionneur n’en démord pas. Au grand dam de Christophe Dugarry.

« J'ose espérer que le sélectionneur et lui seront capables de mettre un peu d'eau dans leur vin »