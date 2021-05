Foot - PSG

PSG - Polémique : Clash, insultes... Kimpembe risque gros !

Publié le 10 mai 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Expulsé dimanche soir face à Rennes en raison d’un tacle virulent, Presnel Kimpembe a ensuite regagné les vestiaires dans un état de colère non-dissimulé. Et le défenseur du PSG pourrait prendre gros à la commission de discipline…

C’est un fait, le PSG a peut-être laissé filer le titre de champion de France dimanche soir en concédant le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (1-1), le club de la capitale étant désormais relégué à quatre points du LOSC à deux journées de la fin. Et dans ce contexte tendu, Presnel Kimpembe a été expulsé en fin de match (88e minute) pour un gros tacle sur Jérémy Doku. Un geste qui pourrait lui coûter cher, mais le défenseur central du PSG ne s’en est pas arrêté là…

« Bande de tapettes »