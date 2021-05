Foot - PSG

PSG : Le message fort de Moise Kean sur la course au titre !

Publié le 9 mai 2021 à 23h12 par H.G.

Alors que le PSG a concédé un match nul 1-1 sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir, Moise Kean refuse de baisser les armes dès maintenant dans la course au titre.