Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar se fait sèchement tacler par un ancien adversaire !

Publié le 7 mai 2021 à 21h45 par La rédaction

Ancien joueur de l'Atletico, Juanfran s'est exprimé concernant le joueur qu'il l'a le plus agacé en Liga, et ce n'est pas Luis Suarez...

Ancien latéral droit, dur sur l'homme et parfaitement adapté au système de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, Juanfran s'est exilé au Brésil après avoir fait la majeure partie de sa carrière en Europe. Plusieurs fois, l'ex-joueur des colchoneros a eu affaire à des joueurs rugueux, qui pouvaient parfois perdre leurs nerfs sur le terrain face à la tactique mise en place par l'Atletico de Madrid. Et très récemment, Juanfran est revenu sur plusieurs épisodes de sa carrière à la radio espagnole.

Juanfran très dur avec Neymar