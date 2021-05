Foot - PSG

PSG - Polémique : Insultes, menaces... Thiago Mendes revient sur son vilain geste sur Neymar !

Publié le 4 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

En décembre dernier, le lyonnais Thiago Mendes avait blessé Neymar en toute fin de rencontre et avait été expulsé. L'histoire avait pris des proportions énormes qui avaient touché la famille du joueur de l'OL. Plusieurs mois après, le Brésilien est revenu sur cet incident.

Il y a parfois des gestes que l'on ne maîtrise pas, que l'on n'explique pas. Que ce soit par maladresse ou de manière volontaire quand l'enjeu du résultat est trop important, un vilain tacle est vite arrivé. En décembre dernier, l'OL est allé s'imposer (0-1) au Parc des Princes, un match que Thiago Mendes n'avait pas terminé, exclu en fin de rencontre suite à un mauvais tacle sur Neymar. Quelques minutes après ce geste, sur les réseaux, Thiago Mendes et sa famille ont été victimes de harcèlement. Pointé du doigt pour la blessure de son compatriote, le Brésilien a subi un torrent d'insultes.

Les mots forts de Thiago Mendes !