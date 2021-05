Foot - PSG

PSG - Malaise : Énorme coup dur pour Marco Verratti !

Publié le 8 mai 2021 à 13h40 par H.G. mis à jour le 8 mai 2021 à 13h42

Alors que le PSG est engagé dans son sprint final sur la scène nationale, le club de la capitale risque de devoir faire sans Marco Verratti dans la mesure où l’international italien s’est de nouveau blessé à l’entrainement.