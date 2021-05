Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme duel avec le Real Madrid pour Serge Aurier ?

Publié le 10 mai 2021 à 14h30 par T.M.

Ayant visiblement décidé de renvoyer Alessandro Florenzi à l’AS Rome, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel arrière droit. Alors que l’idée d’un retour de Serge Aurier fait parler ces derniers jours, cette mission pourrait se compliquer à cause du Real Madrid.

Face à Manchester City, la prestation d’Alessandro Florenzi a été décevante et elle n’a fait que confirmer ce que pensait le PSG à propos des lacunes du latéral italien sur le plan défensif. Compte tenu de ce problème, Leonardo et la direction parisienne auraient alors pris une décision tonitruante. Au contraire de ce qui avait pu être annoncé précédemment, Florenzi ne devrait pas être conservé le PSG, malgré une option d’achat de 9M€, et ainsi être renvoyé à l’AS Rome. S’il reste encore Colin Dagba, ce dernier ne faisant pas l'unanimité, Leonardo se serait donc lancé à la recherche d’un nouvel arrière droit. Reste à trouver la perle rare et plusieurs pistes auraient déjà été activées à l’instar d’Emerson, prêté actuellement par le FC Barcelone au Betis Séville, ou encore Hector Bellerin sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal. Mais la priorité se trouverait plutôt du côté de Tottenham avec un visage bien connu au PSG : Serge Aurier. En effet, selon les derniers échos, l’Ivoirien, ancien protégé de Mauricio Pochettino chez les Spurs, serait l’option numéro 1 des Parisiens pour venir occuper ce poste de latéral droit. Et cela ne déplairait pas à Aurier. A moins qu’il n’opte finalement pour un autre club…

L’offensive du Real Madrid