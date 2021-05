Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Zidane au coeur d’un énorme dilemme !

Publié le 10 mai 2021 à 13h00 par T.M.

La saison prochaine, un nouvel entraîneur pourrait s’asseoir sur le banc du Real Madrid. Et alors que ce poste pourrait notamment revenir à Raul, ce dernier se voit confronter à un énorme choix.

Du côté du Real Madrid, un nouveau chapitre devrait débuter cet été. Et celui-ci pourrait bien se faire sans Zinedine Zidane. Alors que l’entraîneur merengue dispose d’un contrat jusqu’en 2022, il pourrait bien ne plus être là la saison prochaine. D’ailleurs, selon les informations de AS , en interne, certains estimeraient que Zidane pourrait partir de lui même afin de faciliter cette révolution au Real Madrid. Mais la question qui viendra alors sera de savoir qui le remplacera sur le banc de la Casa Blanca. Et comme l’a expliqué le média ibérique ce lundi, Raul serait en première ligne pour reprendre le flambeau.

Francfort ou Madrid ?