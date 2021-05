Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane lance un gros appel du pied à Mourinho !

Publié le 10 mai 2021 à 14h00 par G.d.S.S.

Prête avec option d’achat cette saison par le Real Madrid à l’AS Rome, Borja Mayoral est déjà emballé à l’idée de retrouver José Mourinho au sein du club italien cet été comme l’a indiqué son agent.

De quoi sera fait l’avenir de Borja Mayoral à long terme, alors que le buteur espagnol de 24 ans n’entre pas vraiment dans les plans du Real Madrid ? Actuellement prêté pour deux ans par le club merengue à l’AS Rome, il pourrait être recruté définitivement par le club de la Louve, qui dispose de deux options d’achat dans ce dossier : une à 15M€ pour cet été, et une autre à 20M€ si Rome décide de ne recruter Mayoral qu’en 2022. Quoi qu’il en soit, alors que la nomination de José Mourinho sur le banc du club italien a récemment été officialisée, le joueur du Real Madrid semble déjà se projeter avec le Special One …

Le clan Mayoral envoie un message à Mourinho