Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait quoi faire pour le retour de Serge Aurier !

Publié le 10 mai 2021 à 18h15 par T.M.

Pour remplacer Alessandro Florenzi, le PSG pourrait faire revenir Serge Aurier. Et concernant l’Ivoirien, sous contrat jusqu’en 2022, les exigences de Tottenham seraient connues.

Alors que le PSG finira la saison sans le titre en Ligue des Champions et vraisemblablement en Ligue 1, il faudra revenir plus fort la saison prochaine pour relever la tête. Et cela passera par de nombreux changements au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino cet été. Leonardo cherchera notamment à résoudre les différentes carences au PSG et l’une des priorités serait notamment de recruter un arrière droit. Décevant, Alessandro Florenzi sera renvoyé à l’AS Rome et un nouveau joueur est attendu au Parc des Princes. Mais qui ? Aujourd’hui, c’est le nom de Serge Aurier qui serait tout en haut de la liste, lui qui a déjà joué avec le club de la capitale et qui n’a plus qu’un an de contrat à Tottenham.

Un transfert à 12M€ !