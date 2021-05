Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Allegri, Zidane, Pirlo... Ça bouge à la Juventus !

Publié le 10 mai 2021 à 13h30 par A.C.

L’été s’annonce très chaud à la Juventus, ou des changements devraient avoir lieu à tous les étages.

Si l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions a été un coup dur, la défaite cinglante face au Milan AC (3-0), pourrait être fatal à la Juventus. En s’inclinant face à Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers, les Bianconeri ont presque dit adieux à la Ligue des Champions, une première depuis dix ans. Désormais, une qualification révèle du miracle, alors qu’il ne reste que trois journées en Serie A. Sans Ligue des Champions, la Juventus devra également faire une croix sur près de 90M€ de gains, ce qui en cette période de crise est loin d’être négligeable. Suffisant d’ailleurs pour alimenter les spéculations autour d’un départ de Cristiano Ronaldo, dont le salaire de 31M€ pèse lourd sur les caisses de la Juventus et donc le contrat court encore jusqu’en juin 2022. D’autres pourraient également suivre, puisque La Gazzetta dello Sport a également évoqué un départ du président Andrea Agnelli ou encore du directeur sportif Fabio Paratici.

Pirlo gardé par la Juve... jusqu’à la fin de la saison

Mais le véritable problème de la Juventus, sera de trouver un entraineur. Ce lundi, Sky Sport Italia a parlé d’une réunion qui s’est tenue autour de midi au siège de la Juve. Étaient présents les dirigeants les plus important du club turinois, mais surtout Andrea Pirlo, que beaucoup voient partir après la gifle reçue par le Milan AC. D’après les informations de Sky , Pirlo devrait pourtant rester à la Juventus... jusqu’à la fin de la saison ! Il sera donc sur le banc face à Sassuolo ce mercredi, puis face à l’Inter samedi prochain et pour le déplacement à Bologne, lors de la dernière journée de Serie A. Après cela, Pirlo devrait laisser sa place un an seulement après son arrivée à la place de Maurizio Sarri. Son avenir est encore à décider, puisque certains observateurs le voient reculer d’un cran et reprendre en main les U23.

Ce sera soit Zidane soit Allegri