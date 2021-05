Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien décidé à tenter un joli coup en Premier League ?

Publié le 11 mai 2021 à 11h45 par B.C.

Alors qu’Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé à l’issue de la saison, le PSG s’intéresserait de près à Hector Bellerin, latéral droit d’Arsenal.

L’un des gros chantiers du PSG semble déjà connu en vue de la saison prochaine. En effet, Leonardo aurait décidé de ne pas conserver Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Roma la saison dernière, obligeant le club de la capitale à se mettre à la recherche d’un nouveau latéral droit, un poste qui a fait défaut ces dernières années. Lié à Tottenham jusqu’en juin 2022, Serge Aurier serait notamment dans le viseur du PSG, lui qui a porté les couleurs rouges et bleues entre 2014 et 2017, mais cette piste ne ferait pas l’unanimité en interne, incitant ainsi les décideurs parisiens à étudier d’autres dossiers.

Le PSG à l’affût sur Bellerin