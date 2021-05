Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Varane et Ramos, Doha va devoir trancher !

Publié le 11 mai 2021 à 11h15 par Th.B.

Bien qu’ils ne soient pas dans la même situation contractuelle au Real Madrid, Sergio Ramos et Raphaël Varane seraient tous deux sujets à un départ à l’intersaison alors que le PSG formulerait un intérêt pour les deux champions d’Europe.

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG pour Chelsea l’été dernier et malgré le repositionnement de Marquinhos en défense centrale avec la nomination de Mauricio Pochettino en janvier dernier, Leonardo chercherait toujours à recruter un défenseur central à en croire les informations de différents médias. Le directeur sportif du PSG garderait un oeil attentif sur l’évolution de la situation de Sergio Ramos et de Raphaël Varane au Real Madrid, le premier étant en fin de contrat cet été et l’autre jusqu’en juin 2022. Selon Fabrizio Romano, le PSG serait en embuscade, témoignant qu’il n’y aurait toujours pas d’accord entre le champion du monde tricolore et le Real Madrid lorsque ParisFans a assuré dernièrement qu’une offre de contrat aurait été transmise à Sergio Ramos par le PSG.

Le Real Madrid prévoirait de se séparer de Ramos ou Varane !