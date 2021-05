Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une piste colossale à 80M€ !

Publié le 11 mai 2021 à 8h45 par A.M.

Homme de base du système de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, Marcos Llorente ne manque pas de prétendants. Parmi eux, le PSG serait notamment dans le coup.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché des transferts. Après bouclé de nombreuses prolongations de contrat, dont celle de Neymar, Leonardo souhaite renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, notamment afin de convaincre Kylian Mbappé d'étendre son bail à son tour. Dans cette optique, le PSG prépare déjà son futur mercato estival avec pour objectif notamment de renforcer son milieu de terrain, un secteur de jeu apparu comme l'un des points faibles en Ligue des Champions.

Le PSG dans le coup pour Marcos Llorente ?