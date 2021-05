Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un très joli coup en Ligue 1 !

Publié le 11 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Bien décidé à renforcer l'effectif du PSG cet été, Leonardo aurait bel et bien jeté son dévolu sur Romain Faivre, révélation de la saison avec Brest.

« Concernant l’élimination en C1, dans un club comme le nôtre, cela ne doit pas avoir d’influence non plus. Si c’est le cas, on devra se pencher sur le problème à l’avenir. C’est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe en vue de la saison prochaine ». Après le nul contre le Stade Rennais (1-1) dimanche soir, Mauricio Pochettino n'a pas caché sa frustration et a annoncé sa volonté de voir son effectif évoluer. Plusieurs mouvements sont donc attendus et l'une des recrues pourrait bien venir de Ligue 1.

Leonardo passe à l'action pour Faivre