Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Pochettino sur le prochain mercato !

Publié le 10 mai 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Désormais relégué à quatre points du LOSC, le PSG a peut-être laissé filer le titre en Ligue 1 dimanche soir suite avec son match nul contre Rennes. Et Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, laisse entendre que le prochain mercato estival sera très agité au club…

Quelques jours seulement après avoir été éliminé de la Ligue des Champions au stade des demi-finales par Manchester City, le PSG a vécu une nouvelle désillusion de taille dimanche soir à Rennes (1-1), et qui pourrait avoir un énorme impact sur sa fin de saison. En effet, avec ce résultat nul, la formation de Mauricio Pochettino se retrouvé reléguée à 4 points du LOSC en tête du championnat, à seulement deux journées de la fin. Et même s’il s’efforce encore de croire au titre, l’entraîneur argentin du PSG laisse entrevoir un certain nombre de changements en vue du prochain mercato estival.

« Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe »