Mercato - PSG : Une grosse bataille attend Leonardo pour cette révélation de L1 !

Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité au mois de janvier, Romain Faivre aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Leeds, le Milan AC, l'OGC Nice et le Stade Rennais en pinceraient également pour le jeune talent de Brest.

Auteur d'une saison éblouissante avec le Stade Brestois, Romain Faivre a alarmé Leonardo. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois de janvier, le directeur sportif du PSG s'intéresse au crack de 22 ans et le surveille de près. Une information confirmée par Téléfoot ce dimanche. En effet, comme l'a indiqué le média français, Leonardo et le PSG sont bel et bien sur les traces de Romain Faivre. Et pour l'une des révélations de cette saison en Ligue 1, le club parisien serait soumis à une lourde concurrence.

L'Europe s'arrache Romain Faivre