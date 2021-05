Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup à la Neymar pour Doha avec Mbappé ?

Publié le 11 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Le PSG serait en quête d’un accord avec Kylian Mbappé, après avoir bouclé la prolongation de Neymar. Néanmoins, le dossier Mbappé n’aurait pas avancé d’un iota à en croire Fabrizio Romano.

Cela fait désormais des semaines, voire des mois que le feuilleton Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Que ce soit de la bouche des dirigeants du PSG, y compris Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, ou de la part de Mbappé en personne, la prolongation du champion du monde tricolore est sur toutes les lèvres. Pour rappel, le contrat de Kylian Mbappé expirera en juin 2022 et à ce jour, aucun terrain d’entente n’aurait été trouvé. Contrairement à Neymar qui a officiellement prolongé son contrat qui courrait jusqu’à l’été 2022 jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé n’aurait pour sa part toujours pas pris de décision concrète. Et cette situation ne serait pas prête d’évoluer.

Pas de progression pour Kylian Mbappé