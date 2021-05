Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doublé par deux clubs de Ligue 1 pour ce coup en or ?

Publié le 11 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que l’OM songerait à recruter Alexander Nübel, le LOSC et l’AS Monaco auraient des vues sur la doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich.

Bien que Steve Mandanda ait prolongé son contrat avec l’OM en août dernier, le liant au club phocéen jusqu’en juin 2024 désormais, le portier de 36 ans serait susceptible de ne pas honorer son engagement jusqu’à son terme. D’ailleurs, L’Équipe a récemment fait part d’une discussion tenue entre lui, son clan et les dirigeants de l’Olympique de Marseille l’été dernier au cours de laquelle le champion du monde tricolore aurait évoqué une possibilité de raccrocher les crampons en 2022 avec le Mondial au Qatar comme point d’orgue. Président de l’OM, Pablo Longoria songerait à lui trouver un successeur et aurait posé son regard sur Alexander Nübel. La doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich est en manque de temps de jeu et pourrait se laisser tenter par un challenge à l’étranger.

Les menaces Lille et Monaco pour Nübel !