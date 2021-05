Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel donne de grands regrets au PSG !

Publié le 11 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Pour la deuxième année consécutive, Thomas Tuchel se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Mais cette fois, ce sera avec Chelsea, pour le plus grand regret du PSG visiblement.

Arrivé en 2018 au PSG, Thomas Tuchel sera donc resté deux ans et demi dans la capitale, avec comme point d’orgue la finale de la Ligue des Champions, malheureusement perdue, la saison dernière. Ayant eu du mal à repartir après cet échec, l’Allemand a fini par payer les mauvais résultats de son équipe. Ainsi, en décembre dernier, Leonardo et le PSG ont décidé de remercier Tuchel, qui n’aura toutefois pas mis longtemps à rebondir. S’étant engagé avec Chelsea, le natif de Krumbach a donné un incroyable second souffle aux Blues, au point de les qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, qu’ils joueront contre Manchester City.

Le PSG s’en mord les doigts ?