Mercato - PSG : Tuchel, Chelsea... Thiago Silva règle ses comptes avec Leonardo !

Publié le 6 mai 2021 à 8h45 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG l'été dernier, Thiago Silva n'a pas été retenu par Leonardo. Désormais à Chelsea, l'ancien capitaine parisien vient de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel. L'occasion pour Thiago Silva de revenir sur leur départ du PSG.

Alors que son engagement avec le PSG s'achevait le 30 juin dernier, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour terminer la dernière campagne de Ligue des Champions avec le club parisien. Une fois que la C1 s'est achevée, O Monstro a été libéré par le PSG et s'est engagé avec Chelsea. Quelques mois plus tard, Thiago Silva a été rejoint par Thomas Tuchel chez les Blues . Et ensemble, les deux hommes sont parvenus à se qualifier pour une deuxième finale de rang en Ligue des Champions, contrairement au PSG désormais entrainé par Mauricio Pochettino et emmené par son nouveau capitaine Marquinhos. Interrogé sur le PSG ce mercredi soir, Thiago Silva a émis des regrets sur son départ, ainsi que celui de Thomas Tuchel.

«Le PSG a fait son choix de me laisser partir et de dégager Tuchel»