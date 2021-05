Foot - PSG

PSG : Thiago Silva envoie un message très fort à Marquinhos !

Publié le 2 mai 2021 à 21h45 par La rédaction

À quelques jours d'affronter Manchester City lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions, Thiago Silva a échangé publiquement avec Marquinhos sur Instagram.

Thiago Silva et Marquinho, qui ont formé l'une des charnières les plus complémentaires du PSG ces dernières années, se connaissent par coeur. Arrivé très jeune, seulement un an après "O Monstro" à Paris, Marquinhos a beaucoup appris aux côtés de son compère. Et malgré le départ libre de Thiago Silva l'été dernier, les deux Brésiliens sont restés en contact et continuent mutuellement de s'encourager, notamment lors des grandes échéances.

Thiago Silva encense Marquinhos